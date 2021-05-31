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В 12 регионах попросили продлить льготную ипотеку под 6,5%

Представители 12 российских регионов направили в органы федеральной власти предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом «Известиям» рассказали в правительствах Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.В источнике
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С чего всё началось

Области применения: 12 регионов попросили продлить программу льготной ипотеки

Представители 12 российских регионов направили в Минстрой и Совет Федерации предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом «Известиям» рассказали в правительствах Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.
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Свердловские власти попросили Москву о льготной ипотеке

URA.Ru09:54

Российские регионы попросили продлить льготную ипотеку

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12 регионов России попросили продлить программу льготной ипотеки

Комсомольская правда18:10

Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки

ФАН20:30

Регионы попросили продлить льготную ипотеку под 6,5%

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Российские регионы попросили продлить программу льготной ипотеки

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