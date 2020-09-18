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РБК
РБК

Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»

Главы шести правительств восточных регионов Германии на конференции в Берлине поддержали завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на протокол встречи.В источнике
Михаэль Мюллернемецкий политик
Это проект, который играет решающую роль в рамках нашей измененной энергетической и климатической политики, и поэтому мы пришли к выводу, что хотим его продолжать.
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RT на русском

Главы шести земель ФРГ выступили за завершение строительства «Северного потока — 2»

RT на русском13:19
Известия

Главы земель Восточной Германии выступили в защиту «Северного потока – 2»

Известия10:13
РБК

Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»

РБК11:04
ТАСС

Главы восточногерманских земель ФРГ выступили за завершение проекта «Северный поток - 2»

ТАСС10:26
News.ru

Восточная Германия выступила за продолжение работ по «Северному потоку — 2»

News.ru10:20
Российская газета

Главы восточных регионов ФРГ поддержали «Северный поток-2»

Российская газета11:44
Lenta.ru

Главы бывших регионов ГДР поддержали «Северный поток-2»

Lenta.ru10:51

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
4,6K

МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза

МИД Белоруссии рассматривает резолюцию Совета ООН по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС, заявила в пятницу пресс-служба ведомства.
РИА Новости13:09
13

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
12

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Милонов раскритиковал идею выплачивать студенческий капитал в России

Напомним, парламентарий предложил выплачивать студенческий капитал выпускникам вузов и заведений для получения среднего профессионального образования в объеме 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно.
ФАН13:43
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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