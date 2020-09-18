Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»
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Главы шести правительств восточных регионов Германии на конференции в Берлине поддержали завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на протокол встречи.В источнике
Это проект, который играет решающую роль в рамках нашей измененной энергетической и климатической политики, и поэтому мы пришли к выводу, что хотим его продолжать.
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