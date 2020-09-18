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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Главы шести регионов ФРГ выступили за достройку «Северного потока-2»

Главы шести правительств Восточной Германии выступили за достройку газопровода «Северный поток — 2». Совместное решение они приняли на конференции в Берлине. Такой информацией делится Spiegel, ссылаясь на протокол заседания.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Главы восточных регионов ФРГ поддержали «Северный поток-2»

Российская газета11:44
РБК

Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»

РБК11:04
Известия

Главы земель Восточной Германии выступили в защиту «Северного потока – 2»

Известия10:13
News.ru

Восточная Германия выступила за продолжение работ по «Северному потоку — 2»

News.ru10:20
RT на русском

Земли Восточной Германии поддержали реализацию «Северного потока — 2»

RT на русском10:18
ТАСС

Главы восточногерманских земель ФРГ выступили за завершение проекта «Северный поток - 2»

ТАСС10:26
Lenta.ru

Главы бывших регионов ГДР поддержали «Северный поток-2»

Lenta.ru10:51

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами записали песню "Любимую не отдают", название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту.
ТАСС04:43
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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