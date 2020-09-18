Трамп жестко раскритиковал Байдена после обвинений в свой адрес

Кандидат на пост президента от Демпартии Джо Байден накануне в очередной раз раскритиковал действия своего оппонента и обвинил его в неспособности справиться с пандемией, что привело, по мнению политика, к высокому уровню смертности от коронавируса в стране.