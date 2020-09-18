Главы шести регионов ФРГ выступили за достройку «Северного потока-2»
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Главы шести правительств Восточной Германии выступили за достройку газопровода «Северный поток — 2». Совместное решение они приняли на конференции в Берлине. Такой информацией делится Spiegel, ссылаясь на протокол заседания.В источнике
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Главы шести земель ФРГ выступили за завершение строительства «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 13:19