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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Главы шести регионов ФРГ выступили за достройку «Северного потока-2»

Главы шести правительств Восточной Германии выступили за достройку газопровода «Северный поток — 2». Совместное решение они приняли на конференции в Берлине. Такой информацией делится Spiegel, ссылаясь на протокол заседания.В источнике
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RT на русском

Главы шести земель ФРГ выступили за завершение строительства «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 13:19
Российская газета

Главы восточных регионов ФРГ поддержали «Северный поток-2»

Российская газетавчера в 11:44
Известия

Главы земель Восточной Германии выступили в защиту «Северного потока – 2»

Известиявчера в 10:13
ТАСС

Главы восточногерманских земель ФРГ выступили за завершение проекта «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 10:26
News.ru

Восточная Германия выступила за продолжение работ по «Северному потоку — 2»

News.ruвчера в 10:20
РБК

Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»

РБКвчера в 11:04
Lenta.ru

Главы бывших регионов ГДР поддержали «Северный поток-2»

Lenta.ruвчера в 10:51

Трамп жестко раскритиковал Байдена после обвинений в свой адрес

Кандидат на пост президента от Демпартии Джо Байден накануне в очередной раз раскритиковал действия своего оппонента и обвинил его в неспособности справиться с пандемией, что привело, по мнению политика, к высокому уровню смертности от коронавируса в стране.
Аргументы и Факты20:03

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатов "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ruвчера в 00:55
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Петербургский медицинский сервис привлёк $2 млн инвестиций

Петербургский сервис онлайн записи в частные и государственные клиники «НаПоправку», созданный предпринимателем Александром Печерским, привлек 2,25 млн долл. инвестиций на разработку мобильного приложения и региональную экспансию.
РБК Санкт-Петербургвчера в 10:21

Суд арестовал директора Центра подготовки сборных России Кравцова

Басманный суд Москвы арестовал директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова по подозрению в растрате в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе суда.
Ведомостивчера в 11:06
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