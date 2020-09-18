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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Главы шести регионов ФРГ выступили за достройку «Северного потока-2»

Главы шести правительств Восточной Германии выступили за достройку газопровода «Северный поток — 2». Совместное решение они приняли на конференции в Берлине. Такой информацией делится Spiegel, ссылаясь на протокол заседания.В источнике
Михаэль Мюллернемецкий политик
Это проект, который играет решающую роль в рамках нашей измененной энергетической и климатической политики, и поэтому мы пришли к выводу, что хотим его продолжать.
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RT на русском

Главы шести земель ФРГ выступили за завершение строительства «Северного потока — 2»

RT на русском13:19
Известия

Главы земель Восточной Германии выступили в защиту «Северного потока – 2»

Известия10:13
РБК

Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»

РБК11:04
ТАСС

Главы восточногерманских земель ФРГ выступили за завершение проекта «Северный поток - 2»

ТАСС10:26
News.ru

Восточная Германия выступила за продолжение работ по «Северному потоку — 2»

News.ru10:20
Российская газета

Главы восточных регионов ФРГ поддержали «Северный поток-2»

Российская газета11:44
Lenta.ru

Главы бывших регионов ГДР поддержали «Северный поток-2»

Lenta.ru10:51

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Неработающие пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на индексацию пенсий на 6,3%, в результате чего выплаты вырастут на 903 рубля, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. ПФР в следующем году направит на выплату государственных пенсий 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в текущем.
Политическая Экспертиза10:27
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