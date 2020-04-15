с чего всё началось

Бывший советник президента России, а ныне министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза налог на валютообменные операции.

Общество «Союз МС-15» приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу. 146

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 1

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,1K

Недвижимость Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. 3K

Армия и оружие МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.

Здоровье Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.

Происшествия Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. 5

Происшествия В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы № 1 Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудников и пациентов нескольких больниц в Ярославле и Гаврилов-Яме.

Футбол Агент назвал Кокорина самым талантливым футболистом в России В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Кокорин принял участие в 4 матчах за "Сочи", забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. 2

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 97

Политика Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 1K

Армия и оружие Новые фрегаты проекта 22350 смогут нести на борту по 24 «Циркона» Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на Северной верфи в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты.

Общество В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору. 3

Космос NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 369