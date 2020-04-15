Экономика
РидусГлазьев предложил ввести налог на обмен валюты
Бывший советник президента России, а ныне министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза налог на валютообменные операции.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.Коммерсантъ14 апреля в 17:44
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Глазьев, став министром ЕЭК, вернулся к идее «налога на валютные спекуляции»
Интерфакс14 апреля в 14:24
Глазьев на посту министра ЕЭК вернулся к идее налога на валютные операции
Коммерсантъ14 апреля в 17:44
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