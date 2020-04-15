Экономика
РБКГлазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
В своем докладе Глазьев связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина.
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Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
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Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
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RT на русском вчера в 03:38
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РИА Новости вчера в 18:42
Авто
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Новый дизель Hyundai Elantra был официально представлен в Индии. Компактный дизельный седан скоро поступит дилерам марки.
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Общество
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Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
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В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.
Южная служба новостей 03:53
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СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Политика
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Политика
Депутаты не поддержали идею наградить грамотой Владимира Мухина
Сегодня на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы возник спор из-за предложения наградить почетной грамотой регионального парламента начальника управления охраны объектов культурного наследия региона Владимира Мухина.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:58
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Сводка по коронавирусу в Севастополе на 14 апреля: болеют трое
В стационаре инфекционной больницы находятся три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Севастополь.ру вчера в 02:48
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Орлов поддержал расширение РПЛ до 18 команд
Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступит за расширение Тинькофф чемпионата России с 16 до 18 команд.
Матч ТВ 01:58
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
В России в период самоизоляции выросли продажи водки
Москва, 15 апреля 2020, 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen.
REGNUM 03:20
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 13 апреля в 05:52
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
Общество
У 45 жителей Владимирской области подтвердили коронавирус
Сорок пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на треть - до 145, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:43
Авто
Hyundai Tucson получил спецверсию Way
Hyundai Tucson Way будет доступен со 150-сильным 2-литровым бензиновым мотором по цене от 1,7 млн руб. за переднеприводную версию и от 1,8 млн руб. за полноприводный вариант, а версия со 184-сильным 2, 4-литровым бензиновым мотором и полным приводом стоит от 1,9 млн руб. Все моторы сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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Перу модернизирует штурмовики Су-25
Российская газета 02:46
Общество
В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24