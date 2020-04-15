с чего всё началось

В своем докладе Глазьев связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Происшествия В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина.

Политика Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем стало известно накануне. 11

Шоу-бизнес Максим Фадеев похудел на 85 килограммов Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей. 3

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 2,3K

Авто Состоялась премьера дизельного Hyundai Elantra Новый дизель Hyundai Elantra был официально представлен в Индии. Компактный дизельный седан скоро поступит дилерам марки.

Общество Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер. 139

Общество В Ростовской области еще у шести человек подтвердился коронавирус В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Политика Депутаты не поддержали идею наградить грамотой Владимира Мухина Сегодня на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы возник спор из-за предложения наградить почетной грамотой регионального парламента начальника управления охраны объектов культурного наследия региона Владимира Мухина. 1

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Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 258

Общество Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19. 6

Общество В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 2

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Футбол Орлов поддержал расширение РПЛ до 18 команд Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступит за расширение Тинькофф чемпионата России с 16 до 18 команд.

Общество Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 25

Общество В России в период самоизоляции выросли продажи водки Москва, 15 апреля 2020, 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen. 6

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 164

Общество У 45 жителей Владимирской области подтвердили коронавирус Сорок пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на треть - до 145, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. 232