с чего всё началось

Экс-советник президента Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные неторговые операции в пространстве Евразийского экономического союза.

Глазьев предложил ввести налог на обмен валюты в ЕАЭС

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 2,8K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4K

Происшествия В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались. 24

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 379

Здоровье Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь. Об этом журналистам "Аиф" рассказала представитель Национального общества диетологов Ольга Деккер.

Общество Минздрав предупредил, что коронавирус передается в радиусе 4 метров Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире телеканала "Россия 24". 1,3K

Происшествия В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях. 1

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Общество Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер. 179

Хоккей «Авангард» может уволить президента Сушинского Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года. 1

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 12

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 136

Общество Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 477

Общество Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом За последние сутки в 65 регионах России выявили 3388 случаев COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 88

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 365

Политика Билл Гейтс раскритиковал Трампа за приостановку финансирования ВОЗ Вашингтон, 15 апреля 2020, 11:52 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал опасным решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 308

Здоровье На Урале нашли коронавирус у жителя Серова Ранее сообщалось, что среди последних заразившихся — жители Екатеринбурга, Каменского района, Полевского, Заречного, Белоярского района, а также находящиеся в области жители Москвы и Челябинской области. 1

Общество В Самаре полицейские выявляют нарушителей самоизоляции На улицах областной столицы стало больше людей. Ежедневные рейды полиции выявляют новых нарушителей. 63