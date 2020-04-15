Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнГлазьев предложил ввести налог на обмен валюты в ЕАЭС

Экс-советник президента Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные неторговые операции в пространстве Евразийского экономического союза.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf
) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.
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