Экономика
Моя Москва.онлайнГлазьев предложил ввести налог на обмен валюты в ЕАЭС
Экс-советник президента Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные неторговые операции в пространстве Евразийского экономического союза.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.Коммерсантъвчера в 17:44
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Общество
Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом
Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.
Известия 03:46
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Lenta.ru 03:24
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь
Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь. Об этом журналистам "Аиф" рассказала представитель Национального общества диетологов Ольга Деккер.
Piter.tv 03:41
Общество
Минздрав предупредил, что коронавирус передается в радиусе 4 метров
Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
Трое детей заболели коронавирусом в Пензенской области
В региональном оперштабе представили информацию о возрасте новых пациентов с COVID-19.
Пенза-Обзор 04:12
Происшествия
На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус
В Чукотском автономном округе еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 12 апреля в 22:14
Хоккей
«Авангард» может уволить президента Сушинского
Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Экономика
Бывший первый зампред ВТБ Олюнин стал президентом банка «Восточный»
Бывший первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Восточного".
ТАСС 04:11
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 65 регионах России выявили 3388 случаев COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:36
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Политика
Билл Гейтс раскритиковал Трампа за приостановку финансирования ВОЗ
Вашингтон, 15 апреля 2020, 11:52 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал опасным решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 04:52
Здоровье
На Урале нашли коронавирус у жителя Серова
Ранее сообщалось, что среди последних заразившихся — жители Екатеринбурга, Каменского района, Полевского, Заречного, Белоярского района, а также находящиеся в области жители Москвы и Челябинской области.
REGNUM 04:36
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Общество
В Самаре полицейские выявляют нарушителей самоизоляции
На улицах областной столицы стало больше людей. Ежедневные рейды полиции выявляют новых нарушителей.
ГТРК Самара 03:29
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек
Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За последние сутки в столице подтверждено 1355 случаев заражения коронавирусом.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 05:10