КоммерсантъГлазьев предложил ввести налог на продажу иностранных активов в ЕАЭСМинистр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев считает, что странам ЕАЭС нужно создать систему защиты от глобальных рисков.КоммерсантъМногие крупные международные компании уже объявили о приостановке своей деятельности или же и вовсе уходе из России на фоне широкомасштабных санкций, которые были введены против страны.РЕН ТВВ ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.РИА НовостиБанк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRB НовостиRB НовостиКомсомольская правдаLife.ruЭкономика сегодняiReactorФАНПодробнее о событииГлазьев предложил ввести налог на продажу иностранных активов в ЕАЭСКоммерсантъ23:19Министр ЕЭК Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активовРИА Новости22:06Самое цитируемоеГлазьев призвал ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активовLife.ru23:07Министр Евразийской экономической комиссии предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активовКомсомольская правда22:22Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активовМосква 2422:42Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активовNews.ru22:38Министр ЕЭК Глазьев призвал ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активовРЕН ТВ22:44Показать ещёОценить16Поделиться