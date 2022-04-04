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Глазьев предложил ввести налог на продажу иностранных активов в ЕАЭС

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев считает, что странам ЕАЭС нужно создать систему защиты от глобальных рисков.
Коммерсантъ
Многие крупные международные компании уже объявили о приостановке своей деятельности или же и вовсе уходе из России на фоне широкомасштабных санкций, которые были введены против страны.
РЕН ТВ
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глазьев предложил ввести налог на продажу иностранных активов в ЕАЭС
Коммерсантъ23:19
Министр ЕЭК Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов
РИА Новости22:06
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Министр Евразийской экономической комиссии предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов
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Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов
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Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов
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Министр ЕЭК Глазьев призвал ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов
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