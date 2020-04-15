с чего всё началось

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Общество Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии По словам научного сотрудника Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цяня, в депеше дипломатов говорится, что давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований данной лаборатории, если они не были должным образом проведены и защищены. 154

Общество Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы. 38

Футбол Канте не намерен покидать «Челси» ради «Барселоны» Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек забил три гола в 22 матчах. Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

Общество Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. 129

Общество Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 68

Политика СПЧ выступает против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

Энергетика Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. 184

Общество Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб. 347

Технологии Group-IB обнаружила объявления о продаже аккаунтов пользователей Zoom Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, среди них есть российские аккаунты, сообщил РИА Новости руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков. 13

Политика Борисов рассказал о закрытой встрече с Путиным по радиоэлектронике Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, какие вопросы президент Владимир Путин обсудил в ходе закрытого совещания по теме развития радиоэлектронного комплекса, в частности - микроэлектроники.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 11

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 346

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». 124

Экономика Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. 2

Здоровье В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно. 1,4K

Политика В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр. 47

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 26