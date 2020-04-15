Экономика
РБКГлазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
По словам научного сотрудника Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цяня, в депеше дипломатов говорится, что давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований данной лаборатории, если они не были должным образом проведены и защищены.
RuNews24.ru вчера в 19:12
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В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56
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Путин вновь выступит с обращением к россиянам
Выступление запланировано на 15:00 по московскому времени. 15 апреля Владимир Путин вновь обратится к россиянам.
Деловое.ТВ 06:50
Общество
Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми
Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
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Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек забил три гола в 22 матчах. Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
Бомбардир.ру 11:15
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
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Коммерсантъ 13:00
Общество
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Время Н 05:35
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Политика
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ТАСС 13:02
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Гаджеты
Samsung представила в России Galaxy M21 и M11
News.ru 05:48
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
Технологии
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Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, среди них есть российские аккаунты, сообщил РИА Новости руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков.
РИА Новости вчера в 05:33
Политика
Борисов рассказал о закрытой встрече с Путиным по радиоэлектронике
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, какие вопросы президент Владимир Путин обсудил в ходе закрытого совещания по теме развития радиоэлектронного комплекса, в частности - микроэлектроники.
РЕН ТВ 13:30
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
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Политика
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Экономика
Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода
Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
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Политика
В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»
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Московский Комсомолец вчера в 12:19
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Здоровье
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Дождь 01:24
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
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Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили у жителей Удмуртии 15 апреля.
ИА Удмуртия 11:18
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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