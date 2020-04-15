с чего всё началось

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Общество В России за сутки выявили 3448 новых заболевших коронавирусом За прошедшие сутки в России коронавирус выявили еще у 3448 человек, сейчас общее число зараженных составляет 27 938.

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 317

Экономика Орешкин признал неэффективность некоторых мер поддержки экономики Помощник президента РФ Максим Орешкин констатирует, что ряд мер поддержки российской экономики сегодня работает не так, как изначально задумывалось. 11

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 848

Шоу-бизнес 34-летняя Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте Ирина Шейк Весь прошлый год в пресса кипела новостями о расставании одной из самых красивых пар шоу-бизнеса — Ирины Шейк и Брэдли Купера. 2

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью. 3

Происшествия Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 65

Армия и оружие США заявили об испытании Россией ракеты против спутников «Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости. 715

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,4K

Экономика Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.

Политика Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны. 4,8K

Происшествия В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник. 5

Политика Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес. 2