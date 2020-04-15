Экономика
РБКГлазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
В своем докладе Глазьев связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС вчера в 10:04
Здоровье
У 19 медработников в Прикамье подтвержден коронавирус
В Пермском каре количество заразившихся коронавирусом медицинских работников за сутки увеличилось до 19 человек.
ВЕТТА 02:45
Общество
Контроль над режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области
Контроль над соблюдением жителями режима самоизоляции в Самарской области ужесточен со среды. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Коммерсантъ Самара 03:20
Армия и оружие
Коронавирус и сдерживание России: Столтенберг рассказал о планах НАТО
«НАТО намерен помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — сказал Столтенберг.
REGNUM вчера в 08:25
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Религия
Православные могут освятить пасхальные куличи дома
Тволк вчера в 10:38
Общество
Захарова уточнила число россиян, возвращающихся рейсом из Нью-Йорка
Консульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что на рейс зарегистрировались 276 человек.
РИА Новости 02:27
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 65 российских регионах.
RT на русском 03:35
Гаджеты
Xiaomi снова выпускает Android 10 для Mi A2 Lite
Xiaomi выпустила обновление до Android 10 для смартфона Mi A2 Lite ещё в марте.
3DNews вчера в 12:01
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Здоровье
Эксперт: бурного распространения COVID-19 Россия пока избегает
России удалось избежать бурного распространения коронавируса COVID-19, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александр Шестопалов.
Вести.Ru 02:58
Происшествия
В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус
"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:23
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Культура
Большой театр продолжит трансляции спектаклей «золотого фонда»
Культуромания вчера в 07:55
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Экономика
Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам
Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам Рынок жилья в Ярославской области застыл в режиме ожидания.
Коммерсантъ Ярославль 03:27
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35