Экономика

РБКРБКГлазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

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В своем докладе Глазьев связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf
) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.
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