с чего всё началось

В своем докладе Глазьев связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Общество Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице в Коммунарке Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. 129

Здоровье У 19 медработников в Прикамье подтвержден коронавирус В Пермском каре количество заразившихся коронавирусом медицинских работников за сутки увеличилось до 19 человек. 7

Общество Контроль над режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области Контроль над соблюдением жителями режима самоизоляции в Самарской области ужесточен со среды. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. 27

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 339

Экономика В России призвали ввести продуктовые карточки Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. 2,2K

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. 46

Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 111

Экономика МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году «Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе. 171

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. 2,3K

Здоровье Эксперт: бурного распространения COVID-19 Россия пока избегает России удалось избежать бурного распространения коронавируса COVID-19, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александр Шестопалов.

Здоровье Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail. 55

Экономика Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам Рынок недвижимости Ярославской области готовится к переменам Рынок жилья в Ярославской области застыл в режиме ожидания. 3

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 71

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 472