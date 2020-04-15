с чего всё началось

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 1,5K

Путешествия Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. 5

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 949

Транспорт На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал очереди на вход в московское метро, которые образовались утром 15 апреля из-за внедрения системы пропусков для передвижения по городу. 2,4K

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 218

Общество В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике. 22

Происшествия СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 322

Гаджеты Apple представила дешевый iPhone SE «Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,2K

Авто Hyundai Tucson получил новую спецверсию Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом. 5

Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля Отмечается, что вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и другие банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд рублей. 8

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 35

Общество Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым. 256

Политика В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. 45

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 267

Общество Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.

Политика «Новая газета» ответила на обвинение Кадырова в античеченской травле Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, обвинившему издание в античеченской травле после статьи «Смерть от коронавируса — меньшее зло».

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке. 4,2K