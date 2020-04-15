Экономика
РБКГлазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.Коммерсантъвчера в 17:44
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Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
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Путешествия
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Армия и оружие
Обнародован список инструкторов Швеции и Норвегии, готовивших украинских карателей
В распоряжение ТГ-канала «Сварщики» попал список военных инструкторов из скандинавских стран, обучавших украинских карателей га Донбассе.
Новостной фронт 05:15
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Транспорт
На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки
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Коммерсантъ 04:25
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
Lenta.ru 11:09
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Регионы РФ получат более 30 млрд рублей на оснащение коечного фонда
Дополнительное финансирование в размере более 11 млрд рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах, добавил Мишустин.
Интерфакс 05:52
Авто
Hyundai Tucson получил новую спецверсию
Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом.
Движок 04:20
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Отмечается, что вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и другие банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд рублей.
Мой Брянск 10:42
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Гариповым
Газета.Ru 10:38
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
В США за последние сутки число летальных случаев из-за коронавирусной инфекции составило рекордные две тысячи двести двадцать восемь человек.
Страна Советов on-line 10:35
Происшествия
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19.
РИА Новости 08:47
Общество
Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными
За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.
Известия 10:13
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Политика
«Новая газета» ответила на обвинение Кадырова в античеченской травле
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, обвинившему издание в античеченской травле после статьи «Смерть от коронавируса — меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 13:00
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
RT на русском 13 апреля в 14:25
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43