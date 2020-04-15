с чего всё началось

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 182

Энергетика Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 52

Авто АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров. 13

Экономика МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам-членам Международный валютный фонд предоставил отсрочку на полгода по долгу 25 странам-членам в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Общество Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство. 23

Авто Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 48

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 205

Экономика Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 3

Экономика ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. 9

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,3K

Общество На въездах в Москву образовались многокилометровые пробки Самая тяжелая обстановка утром, 15 апреля, наблюдается на въездах в Москву со стороны Новорязанского шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославского, Щелковского, Можайского, Калужского, Боровского и Симферополького шоссе.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 45