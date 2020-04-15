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Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
РБК
  • Мой Брянск0:48
  • Моя Москва.онлайн1:01
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6 фото2 видео
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.В источнике
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С чего всё начиналось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.
Коммерсантъ вчера в 17:44
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Глазьев предложил ввести налог на обмен валюты в ЕАЭС

Газета.Ru 08:11
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Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

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ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции

ТАСС вчера в 13:42
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