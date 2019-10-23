Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомостивчера в 13:49

Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ruвчера в 15:30

Глазьев рассказал, сколько денег выведено из России после распада СССР

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:01

Катасонов не согласился с Глазьевым: из России вывели не $1 трлн, а $3 трлн

Вести.Финанс07:36

Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Трудвчера в 13:30

Сергей Глазьев заявил, что из России вывели 1 трлн долларов

Московский Комсомолецвчера в 12:42

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

ТАССвчера в 12:10
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Армия и оружие

В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии

22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Авто

Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

Автоновости дня 22 октября в 08:54
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия

Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая

Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
REGNUM 06:24
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix

Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 04:30
Общество

Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
РИА Новости 05:03
Общество

За 10 дней работы камер на ЗСД выписано больше 15 тысяч штрафов

Сотрудники Управления ГИБДД по Петербургу и области рассказали о первых итогах работы камер видеофиксации нарушений, которые с 14 октября заработали на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
Петербургский дневник 05:13
Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Происшествия

Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Общество

Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Шоу-бизнес

Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл

Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru вчера в 10:45
Экономика

Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Общество

Суд заочно арестовал фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова

«Судом удовлетворено представление прокурора об изменении Гаврилову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.
Коммерсантъ 07:34
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес

Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову

Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.
Bimru.ru 05:50
Происшествия

В Туле 12-летний мальчик скончался рядом с Центром образования

Тело 12-летнего мальчика обнаружено на улице в Туле, рядом с центром образования №46, следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти школьника, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе СКР.
REGNUM 06:26
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 22 октября в 07:34
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Единоборства

Макгрегор вернется в UFC 18 января

Ирландский боец Конор Макгрегор согласовал дату проведения следующего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Коммерсантъ 07:02
Происшествия

В Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро

РБК 05:40
Кино

Сериал «Триада» получит продолжение

RuNews24.ru вчера в 07:46
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новом фильме

Piter.tv 01:28
Гаджеты

Honor представил смартфон Honor 9X в России

Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 07:17
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Происшествия

В ДТП в Крыму погиб сыровар из Екатеринбурга Максим Соболев

Вечерний курьер 01:41
Общество

«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Политика

Россия списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов

Президент Владимир Путин рассказал о списании Россией более 20 миллиардов долларов африканских стран.
РИА Оренбуржье вчера в 07:33
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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