Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо вчера в 03:29
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Политика
ВС Киргизии подтвердил лишение неприкосновенности Атамбаева
Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала законным лишение неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
RT на русском 07:22
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Шоу-бизнес
Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей
На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
Bimru.ru 05:43
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ
Два фаната английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.
РИА Новости 07:23
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес
Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову
Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.
Bimru.ru 05:50
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Армия и оружие
Россия установит в Арктике радар для обнаружения «невидимых» объектов
РЛС может обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям — до 1200 км, по высоте — до 100 км. Ранее News.ru писал, что новая ракета Pershing II разрабатывается США с целью лишить Россию возможности нанести ответный удар в случае конфликта.
News.ru 07:29
Хоккей
Ягр оценил возможность возвращения в НХЛ или КХЛ
Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».
Известия 22 октября в 21:13
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Экономика
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой
Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
StarHit.ru 04:00
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42