Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Политика ВС Киргизии подтвердил лишение неприкосновенности Атамбаева Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала законным лишение неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Спорт В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Шоу-бизнес Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.

Общество В Испании эксгумировали останки диктатора Франко Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.

Футбол Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ Два фаната английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.

Шоу-бизнес Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Армия и оружие Россия установит в Арктике радар для обнаружения «невидимых» объектов РЛС может обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям — до 1200 км, по высоте — до 100 км. Ранее News.ru писал, что новая ракета Pershing II разрабатывается США с целью лишить Россию возможности нанести ответный удар в случае конфликта.

Хоккей Ягр оценил возможность возвращения в НХЛ или КХЛ Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Экономика Сечин считает возможной глобальную валютную войну Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.

Шоу-бизнес СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.

Политика В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.

Происшествия Грузия экстрадировала в Россию хакера Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Шоу-бизнес Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».

Армия и оружие Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».