Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Катасонов не согласился с Глазьевым: из России вывели не $1 трлн, а $3 трлн

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Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Трудвчера в 13:30

Глазьев рассказал, сколько денег выведено из России после распада СССР

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:01

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

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Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ruвчера в 15:30

Сергей Глазьев заявил, что из России вывели 1 трлн долларов

Московский Комсомолецвчера в 12:42

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

ТАССвчера в 12:10
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
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Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Соловей.Инфо вчера в 03:29
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Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
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Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

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90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Политика

ВС Киргизии подтвердил лишение неприкосновенности Атамбаева

Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала законным лишение неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
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В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов

Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
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В Британии нашли грузовик с 39 трупами

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Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
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В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Происшествия

В Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро

РБК 05:40
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ

Два фаната английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Армия и оружие

Россия установит в Арктике радар для обнаружения «невидимых» объектов

РЛС может обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям — до 1200 км, по высоте — до 100 км. Ранее News.ru писал, что новая ракета Pershing II разрабатывается США с целью лишить Россию возможности нанести ответный удар в случае конфликта.
News.ru 07:29
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Ягр оценил возможность возвращения в НХЛ или КХЛ

Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
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Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
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СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику

СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
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В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

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Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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