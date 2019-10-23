Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.ТАССвчера в 12:10
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Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Политика
Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России
Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
РИА Новости 04:46
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Финансы
Группа Тинькова провела листинг GDR на Московской бирже
Головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» TCS Group Holding Plc провела листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:11
Армия и оружие
Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений
«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:18
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
«Сообщение [о нападении медведя на дрессировщика] зарегистрировано, материалы в дальнейшем будут направлены в СУ СК [по Республике Карелия]», — сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.
РБК 04:34
Происшествия
СКР: два человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Как сообщали ранее в МЧС, в результате пожара в двухэтажном строении на Морском кладбище погибли три человека.
Московский Комсомолец вчера в 22:43
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости вчера в 01:50
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru 22 октября в 10:31
Политика
Чижов оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Предварительные трехсторонние консультации России, Еврокомиссии и Украины по транзиту газа, состоявшиеся на этой неделе, показали возможность для продвижения вперед, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Взгляд.ру 04:15
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие
Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
B-52 приблизились к Крымскому полуострову и сымитировали его бомбардировку. Тренировочный полет продолжался 12 часов.
Pravda.Ru вчера в 02:19
Политика
Ущерб ФРГ от санкций против России превысил $100 млрд
Немецкие предприятия понесли убытки на сумму более $100 млрд за время действия санкций Евросоюза в отношении России.
REGNUM вчера в 19:06
Политика
Василия Козупицу выбрали новым мэром Орска
На сегодняшнем заседании Орского Горсовета депутаты выбрали из представленных трех кандидатур самого достойного занять кресло мэра восточной столицы Оренбуржья.
Orenday.ru 04:32
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Политика
Трамп отменил санкции США против Турции
Вашингтон отменяет санкции, введенные против Турции в связи с началом операции «Источник мира» в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 12:03
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Газета.Ru 01:21
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила рекордный прыжок
Российская фигуристка, 11-летняя Вероника Жилина, которая является ученицей группы Этери Тутберидзе в Ледовом дворце «Хрустальный», исполнила четверной сальхов на тренировке.
News.ru вчера в 07:29
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Российская газета вчера в 22:02
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1
В Лейпциге продолжается матч третьего тура Лиги чемпионов между германским "РБ Лейпциг" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru вчера в 14:14
Футбол
Россия примет ЧМ по пляжному футболу 2021 года
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
ФАН 02:28