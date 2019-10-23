Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Политика
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
О преемнике президента Владимира Путина в Кремле не думают, а занимаются напряженной работой.
Российская газета 06:11
Единоборства
Конор Макгрегор: «Первую бутылку своего виски подарил Путину»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что подарил первую бутылку собственного виски Proper 12 президенту РФ Владимиру Путину.
Спорт БИЗНЕС Online 06:15
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
БИЗНЕС Online 05:51
Футбол
«Сент-Этьен» – «Александрия»: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы
«Сент-Этьен» в своих матчах на групповом этапе владел преимуществом, но при этом получил за это лишь одно очко.
ODDS.ru вчера в 18:42
Теннис
Сафин не думает, что футбол популярнее тенниса
Бывший теннисист Марат Сафин попытался сравнить по популярности футбол и теннис.
Soccer.ru 02:19
Общество
МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра
Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.
Известия 03:08
Политика
Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами
В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество
Украинцы оказались самыми бедными в Европе
«Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе», - рассказали аналитики.
Аргументы недели вчера в 15:30
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк заподозрили в неудачной пластике
Подозрения вызывает и то, что до сих пор никто не опубликовал фото Заворотнюк, хотя родные Жанны Фриске делились снимками в момент ее болезни.
Bimru.ru вчера в 13:11
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России отказался пересматривать решение двух нижестоящих инстанций, которые обязали Украину выплатить 144 млн долларов в пользу «Татнефти».
ФАН вчера в 03:19
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1
В Лейпциге продолжается матч третьего тура Лиги чемпионов между германским "РБ Лейпциг" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru вчера в 14:14
Гаджеты
Fractal Design представила компактные блоки питания Ion SFX Gold
Компания Fractal Design представила новые блоки питания Ion SFX Gold.
3DNews 05:43
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Российская газета 21 октября в 04:53
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Авто
Эксперты назвали основные неисправности печки в автомобиле
Эксперты «За рулём» рассказали, как самостоятельно обнаружить и оценить характер неисправности отопительной системы в автомобиле и, тем самым, оградить себя от лишних трат при ремонте.
Профиль 04:11
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Финансы
TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
МР7.ру 03:53
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Общество
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Газета.Ru 02:09