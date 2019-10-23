Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Армия и оружие
Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
Футбол
«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прогноз Михаэля Баллака на матч Лиги чемпионов
Экс-капитан сборной Германии Михаэль Баллак сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Лейпциг» будет принимать «Зенит».
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
Происшествия
Броневик протаранил автомобиль в Костроме
Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве двоих человек в Новой Москве
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов
Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Политика
Лукашенко предложил ЕАЭС использовать опыт СССР
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Политика
Уганда хочет покупать больше российского вооружения
Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Общество
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу о жизни в монастыре
Хоккей
«Металлург» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»
Армия и оружие
Удар российской авиации по террористам в Сирии показали на видео
Об активизации российской авиации в Сирии 23 октября сообщил военный аналитик Бабак Тагвей.
Армия и оружие
Жебривский призвал провести краткосрочную операцию по захвату Донбасса
Напомним, в октябре прошлого года бывший кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
Происшествия
В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка
Здоровье
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Политика
Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США
Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
Игры
Геймеры сравнили графику Red Dead Redemption 2 для ПК и Xbox
Здоровье
Более 50 медицинских учреждений отремонтируют в Тверской области
В ближайшие четыре года в Тверской области проведут ремонт объектов в 53 учреждениях здравоохранения.
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
Политика
Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
Здоровье