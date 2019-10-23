Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Екатерина Варнава снялась обнаженной
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У древнейших тетрапод нашли хрящевой скелет и любовь к водному образу жизни
Одно из древнейших четвероногих, жившее 372 миллиона лет назад, вело преимущественно водный образ жизни.
Армия и оружие
Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А «Солнцепёк»
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Авто
Nissan может отказаться от своего бренда Datsun
Гаджеты
В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme
Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Происшествия
Священник попытался «проучить» водителя автобуса на дороге в Тамбове
В Тамбове водитель автобуса пожаловался на священника, который захотел проучить его, хотя сам создал опасную ситуацию на дороге.
Гаджеты
Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку
Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Политика
Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США
Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Общество
Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире
Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
Происшествия
В Великобритании в прицепе грузовика найдено 39 тел
Наука
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
Армия и оружие
Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Армия и оружие
Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
Россия призывает США уничтожить остатки своих запасов химического оружия, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
Технологии
У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год
Bethesda анонсировала и запустила премиальную подписку для Fallout 76, стоимость которой на удивление высокая — сейчас её можно купить пока только в PS Store для PS4: месяц обойдётся в 1069 рублей 12 месяцев — 8599 рублей.
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Политика
Уганда хочет покупать больше российского вооружения
Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".