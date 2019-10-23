Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.ТАССвчера в 12:10
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Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
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В интернете появились официальные кадры из пилотной серии «Ведьмака» от Netflix.
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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
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Особенность аппарата заключается в том, что его единственный экран выполнен по технологии электронной бумаги E Ink.
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Родственник убитого в Ростовской области фермера рассказал в интервью телеканалу "Звезда", с чего началась перестрелка, в которой погибли пять человек.
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