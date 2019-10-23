Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

ТАССвчера в 12:10

России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт

РИА Новостивчера в 09:24

Сергей Глазьев заявил, что из России вывели 1 трлн долларов

Московский Комсомолецвчера в 12:42

Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ruвчера в 15:30

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомостивчера в 13:49

Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Трудвчера в 13:30

Россия лишилась триллиона долларов из-за навязанной МВФ политики - Глазьев

Царьградвчера в 18:35
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Экономика

Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Общество

Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром

В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
РБК вчера в 23:36
Общество

Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Космос

Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой планетой

РИА Новости вчера в 01:00
Экономика

Группа Тинькова провела листинг GDR на Московской бирже

Головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» TCS Group Holding Plc провела листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:11
Происшествия

Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле

Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.
Lenta.ru вчера в 10:26
Здоровье

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.
Российская газета 00:56
Футбол

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии

Питерский «Зенита» потерпел поражение от немецкого «РБ Лейпциг» (1:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 30-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 14:48
Экономика

Банки подвели итоги работы с застройщиками в Петербурге по новой схеме

Аналитики подвели промежуточные результаты работы по новой схеме финансирования.
Piter.tv вчера в 23:44
Происшествия

В Крыму погиб известный бизнесмен из Екатеринбурга Максим Соболев

66.ru 00:26
Происшествия

Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами

Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец вчера в 19:36
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

REGNUM вчера в 22:43
Армия и оружие

В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным

Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр 21 октября в 02:00
Футбол

В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

Коммерсантъ 01:30
Хоккей

Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.
Известия 00:31
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы

Московский Комсомолец вчера в 03:22
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол

Воронежский «Факел» в Москве получил 7 мячей от «Спартака-2»

Обозреватель Врн вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева

8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
Телепрограмма вчера в 13:29
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

RT на русском вчера в 17:58
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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