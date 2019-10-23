Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
РБК вчера в 23:36
Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Космос
Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой планетой
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
Группа Тинькова провела листинг GDR на Московской бирже
Головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» TCS Group Holding Plc провела листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:11
Происшествия
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года.
Lenta.ru вчера в 10:26
Здоровье
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.
Российская газета 00:56
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
Питерский «Зенита» потерпел поражение от немецкого «РБ Лейпциг» (1:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. Счет в матче был открыт на 30-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 14:48
Экономика
Банки подвели итоги работы с застройщиками в Петербурге по новой схеме
Аналитики подвели промежуточные результаты работы по новой схеме финансирования.
Piter.tv вчера в 23:44
Происшествия
Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами
Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец вчера в 19:36
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр 21 октября в 02:00
Футбол
В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года
Коммерсантъ 01:30
Хоккей
Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.
Известия 00:31
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол
Воронежский «Факел» в Москве получил 7 мячей от «Спартака-2»
Обозреватель Врн вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева
8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
Телепрограмма вчера в 13:29
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке
RT на русском вчера в 17:58
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53