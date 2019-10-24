Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

с чего всё началось

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Политика Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.

Армия и оружие Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

Экономика В ПФР объяснили, возможна ли индексация пенсий работающих пенсионеров В Пенсионном фонде России подсчитали сумму, которая потребовалась бы в 2020 году на индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Армия и оружие Россия направит в Сирию дополнительные силы военной полиции В конце октября Россия отправит в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороне.

Происшествия Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Общество Forbes составил список богатейших женщин России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Армия и оружие В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество Побитый в российских телешоу украинец попал в реанимацию В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.

Политика Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.

Футбол Юношеская сборная России разгромила Сан-Марино в отборе к ЧЕ Юношеская сборная России по футболу провела стартовый матч в мини-турнире первого отборочного раунда чемпионата Европы-2020 U-17 в Румынии против Сан-Марино.

Футбол «Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией» После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.

Экономика Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».

Общество В Эстонии снесли памятник советским воинам В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.

Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

Экономика Саммит «Россия — Африка» попал в тройку самых дорогих событий за 10 лет Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Происшествия В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.