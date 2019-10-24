Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.ТАССвчера в 12:10
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Как украсть триллион: эксперты поспорили с Глазьевым о масштабах оттока капитала
Московский Комсомолец13:40
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
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В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
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Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».
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Елену Малышеву госпитализировали
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В Токио представлен компактный хэтчбек Honda Fit
Японская автокомпания Honda в рамках Токийского автосалона провела премьеру компактного гибридного хэтчбека Honda Fit четвертого поколения.