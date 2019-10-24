Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАССвчера в 12:10

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Как украсть триллион: эксперты поспорили с Глазьевым о масштабах оттока капитала

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Катасонов не согласился с Глазьевым: из России вывели не $1 трлн, а $3 трлн

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России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт

РИА Новостивчера в 09:24
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
Финансы

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Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
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Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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