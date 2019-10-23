Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС23 октября в 12:10

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Как украсть триллион: эксперты поспорили с Глазьевым о масштабах оттока капитала

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Катасонов не согласился с Глазьевым: из России вывели не $1 трлн, а $3 трлн

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ТАСС23 октября в 12:10

Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ru23 октября в 15:30

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомости23 октября в 13:49

Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Труд23 октября в 13:30

Россия лишилась триллиона долларов из-за навязанной МВФ политики - Глазьев

Царьград23 октября в 18:35
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Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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