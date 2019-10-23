Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАССвчера в 12:10

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Как украсть триллион: эксперты поспорили с Глазьевым о масштабах оттока капитала

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Катасонов не согласился с Глазьевым: из России вывели не $1 трлн, а $3 трлн

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Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ruвчера в 15:30

Россия лишилась триллиона долларов из-за навязанной МВФ политики - Глазьев

Царьградвчера в 18:35

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомостивчера в 13:49

Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Трудвчера в 13:30

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

ТАССвчера в 12:10
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В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

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Honda представил в Токио новый Jazz

На открывшемся в Токио автосалоне компания Honda продемонстрировала новое четвёртое поколение модели Fit.
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РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
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Экономика

Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике

В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК вчера в 22:51
Наука

Обнаружен потенциальный ключевой механизм опиоидной зависимости

Исследователи обнаружили, что ключевые механизмы в клетках мозга, которые сопровождают формирование зависимого поведения и поддерживают его, связаны с изменениями цАМФ (циклического аденозинмонофосфата).
Naked Science вчера в 13:03
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Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
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Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

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РЕН ТВ вчера в 12:19
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Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
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МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
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Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной

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В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене.
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Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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