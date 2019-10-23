Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
Читать в источнике
Комментировать93
с чего всё началось

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАССвчера в 12:10

Подробнее о событии

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомостивчера в 13:49

Катасонов не согласился с Глазьевым: из России вывели не $1 трлн, а $3 трлн

Вести.Финанс07:36

Россия лишилась триллиона долларов из-за навязанной МВФ политики - Глазьев

Царьградвчера в 18:35

Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ruвчера в 15:30

Как украсть триллион: эксперты поспорили с Глазьевым о масштабах оттока капитала

Московский Комсомолец13:40

Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Трудвчера в 13:30

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

ТАССвчера в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:35, Ашберн
Футбол

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы

ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
РБК 14:59
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

REGNUM вчера в 18:44
Политика

В Кремле пока не думают о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Армия и оружие

SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада

РБК 14:42
Общество

В Испании перезахоронили останки диктатора Франко

В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
RT на русском 11:04
Кино

На российские экраны вышел «Текст» с Александром Петровым

7 новостей 08:36
Происшествия

Суд продлил арест Абызова до конца января

Ведомости 14:31
Армия и оружие

США решили направить танки в нефтеносные районы Сирии

Взгляд.ру 08:26
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Наука

Мышей научили водить автомобиль

Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Мойка78 вчера в 19:13
Футбол

Журналисты расшифровали инструкции Зидана Йовичу

Журналисты смогли разобрать короткую беседу с инструкциями футболисту перед выходом на замену в игре против «Галатасарая».
Евро-футбол.ру 13:18
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Армия и оружие

В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
RT на русском 14:10
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Политика

Песков заявил о соответствии меморандума по Сирии интересам Европы

Песков подчеркнул, что меморандум должен удовлетворить и интересы курдов.
Известия 15:15
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Происшествия

Суд завершил следствие по делу о теракте в петербургском метро

Петербургский дневник 14:59
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Политика

Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Футбол

Россия примет чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году

REGNUM 01:15
Спорт

В США приняли «Закон Родченкова о борьбе с допингом»

В США палата представителей конгресса приняла так называемый «Закон Родченкова о борьбе с допингом».
ProstoProSport вчера в 03:58
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 14:06
Финансы

Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности

Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
Известия 13:26
Общество

В Чехии осквернили памятник Красной армии

ТАСС вчера в 14:58
Футбол

«Брага», выбившая из Лиги Европы «Спартак», обыграла «Бешикташ»

После 3 туров «Брага», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы K. «Вулверхэмптон» занимает 2-е место (6), «Слован» — 3-е (4), «Бешикташ» — 4-е (2). Напомним, ранее «Брага» выбила из турнира московский «Спартак».
Чемпионат 15:01
Политика

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Шоу-бизнес

45-летняя Олеся Судзиловская похвасталась безупречной фигурой в купальнике и показала 3 простых упражнения

Passion.ru 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное