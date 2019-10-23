Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.ТАССвчера в 12:10
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Как украсть триллион: эксперты поспорили с Глазьевым о масштабах оттока капитала
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
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