Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
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Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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