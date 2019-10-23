Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Здоровье
Врач назвал признаки гипертонического криза
Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях РБ «Лейпциг»
Российская газета 15:00
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Хоккей
Рижское «Динамо» дома победило «Трактор» в матче КХЛ
РИА Новости 15:07
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Футбол
В чемпионате Турции вратарь был удален на 11-й секунде матча
РИА Новости вчера в 05:43
Общество
Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи
Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РБК 11:20
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Здоровье
Более 50 медицинских учреждений отремонтируют в Тверской области
В ближайшие четыре года в Тверской области проведут ремонт объектов в 53 учреждениях здравоохранения.
Известия 07:41
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие
США призвали Турцию осторожнее заключать сделки с Россией по Сирии
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не играл никакой роли при заключении соглашения Турции и России и Сирии.
Московский Комсомолец 14:31
Общество
Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине
Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Говорит Москва 14:54
Армия и оружие
В НАТО отметили важность ограничения передовых ракетных технологий
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в Брюсселе отметил важность разработки новых стандартов, которые позволили бы ограничить распространение передовых ракетных технологий.
RT на русском 13:36
Футбол
Воронежский «Факел» разгромно проиграл «Спартаку-2»
В 19-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» на выезде разгромного уступил московскому «Спартаку-2» – 7:2. Уже на пятой минуте нападающий хозяев Нимели Сильванус открыл счет, на шестой полузащитник Солтмурад Бакаев удвоил преимущество.
Коммерсантъ Воронеж 10:05
Политика
Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем
Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
РИА Новости 14:17
Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".
Discover24 09:22
Космос
Обнаружена одна из первых гигантских галактик Вселенной
Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной.
RT на русском 15:04
Армия и оружие
Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
RT на русском 14:55
Технологии
Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США
В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета 05:30
Общество
Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине
Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном.
РБК 10:35
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве предпринимателя Виктора Лотыша.
Коммерсантъ 10:46
Хоккей
Вратарю «Металлурга» Кошечкину коньком порезали шею
Газета Metro 11:21
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия вчера в 05:53