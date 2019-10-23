Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

ТАСС12:10

России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт

РИА Новости09:24

Сергей Глазьев заявил, что из России вывели 1 трлн долларов

Московский Комсомолец12:42

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

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Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ru15:30

Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Труд13:30

Сергей Глазьев: из России вывезли $1 трлн за 30 лет

Красная весна13:53
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Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

RT на русском 12:11
Здоровье

В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест

В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru вчера в 11:23
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru 14:53
Политика

Британский парламент принял законопроект о Brexit

Сегодня премьер Борис Джонсон представил законопроект о Brexit в нижней палате парламента.
Говорит Москва вчера в 14:23
Политика

Сочи принимает саммит «Россия-Африка»

Вестник Кавказа 02:53
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.
РБК 13:44
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Кино

Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»

Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
REGNUM 03:46
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
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Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главкомом «Сил демократической Сирии»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду, 23 октября, провел по видеосвязи переговоры с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлумом Абдо.
Аргументы недели 16:02
Хоккей

Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
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Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Наука

Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые

Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Naked Science 13:20
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика

На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением

«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
Известия 10:06
Наука

Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение

Московский Комсомолец 13:19
Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
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Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

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Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге

Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Гаджеты

В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5

Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa 10:34
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Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
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Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе

Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском вчера в 03:48
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В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ вчера в 15:45
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Xiaomi уменьшил цену на смартфон Mi 9 SE

Китайская компания Xiaomi уменьшила цену на свой флагманский смартфон.
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Сотрудник RT обвинил генерала Следственного комитета в избиении

Оператор государственного телеканала RT Александр Карюк заявил, что его бывшая жена, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко применила к нему физическую силу.
News.ru 10:30
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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