Экономика

ТАССТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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с чего всё началось

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАССвчера в 12:10

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Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

ТАССвчера в 12:10

России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт

РИА Новостивчера в 09:24

Сергей Глазьев заявил, что из России вывели 1 трлн долларов

Московский Комсомолецвчера в 12:42

Советник, уволенный Путиным, рассказал о триллионе долларов, вывезенном из России

URA.Ruвчера в 15:30

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомостивчера в 13:49

Триллион долларов: Глазьев рассказал, сколько денег вывели из России за годы реформ

Трудвчера в 13:30

Глазьев рассказал, сколько денег выведено из России после распада СССР

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:01
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Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Газета.Ru вчера в 01:54
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Общество

Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Футбол

Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
Чемпионат вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания

После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.
Волгоградская правда 02:26
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Футбол

Игрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии

Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 22:15
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Футбол

«Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу»

Питерский «Зенит» вслед за московским «Локомотивом» потерпел выездное поражение в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Ридус вчера в 15:00
Здоровье

Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

Употребление кофе по утрам вместо завтрака может плохо повлиять на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Газета.Ru 02:09
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Хоккей

Спасший команду Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Российская газета 03:25
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Происшествия

Суд арестовал родственника Арашуковых

Ленинский суд Ставрополя на два месяца отправил в СИЗО Беслана Арашукова, кузена экс-сенатора Рауфа Арашукова, по делу об участии в ОПГ и растрате.
Право.ру 02:38
Гаджеты

Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев

Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Rambler News Service вчера в 07:07
Происшествия

Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.
REGNUM 02:30
Спорт

Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA

Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском вчера в 11:05
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Армия и оружие

Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
REGNUM вчера в 06:02
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия

В Подмосковье школьница изнасиловала двух семиклассниц

Комсомольская правда вчера в 10:59
Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Общество

Обвиняемый в шпионаже в РФ Уилан попросил об отводе судьи и прокурора

Обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан просит об отводе судьи и прокурора.
Интерфакс 03:08
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 22 октября в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук. Советник Президента Российской Федерации.
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