Экономика
ТАССГлазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Футбол
Антонио Конте: «„Боруссия“ поменяла план игры из-за страха перед нами»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ 03:32
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Футбол
Футбольный клуб «Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
Команда уступила на выезде «Лейпцигу» со счетом 1:2. Встреча прошла в рамках третьего тура группового этапа.
Эхо Москвы вчера в 18:26
Политика
Чижов оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Предварительные трехсторонние консультации России, Еврокомиссии и Украины по транзиту газа, состоявшиеся на этой неделе, показали возможность для продвижения вперед, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Взгляд.ру 04:15
Армия и оружие
Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений
RT на русском 04:18
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Происшествия
Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции
Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
Российская газета 02:26
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Общество
Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).
РБК 03:00
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Российская газета 00:56
Политика
Стал известен ущерб Германии от антироссийских санкций
Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Газета.Ru 04:51
Политика
Путин рассказал, что мешает развитию стран Африки
Развитию стран Африки мешают терроризм, идеология экстремизма, пиратство и последствия так называемой "Арабской весны", важно наращивать совместные усилия в борьбе с этими проблемами, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 04:08
Экономика
Пенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Lenta.ru 04:31
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания вчера в 01:47
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Кино
В Самаре пройдет премьера фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
В четверг, 24 октября, в прокат выйдет «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
Самара-ГИС 21 октября в 08:31
Политика
Россияне доверяют президенту меньше, чем армии
Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:15
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Экономика
Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран
В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать.
Lenta.ru 22 октября в 13:20
Футбол
Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»
Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Советский спорт 03:36
Общество
Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»
В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
Expert.ru 03:43
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Происшествия
В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке
ТАСС 22 октября в 11:13
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Российская газета вчера в 22:02