Экономика

ВедомостиВедомостиГлеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов. Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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