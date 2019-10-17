Экономика
ВедомостиГлеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов. Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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Сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу 9-летней Лизы из Саратова
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Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»
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С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
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Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
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Происшествия
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Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
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США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине
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Армия и оружие
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США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
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Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
На испытательном полигоне в Магнитогорске впервые показали боевого робота «Маркер», который предназначен для поддержки армейских подразделений.
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
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Транспорт
В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей
На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД.