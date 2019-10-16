Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.

с чего всё началось

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов. Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.

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