Экономика
ВедомостиГлеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов. Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Актриса Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет
Умерла певица и актриса Джули Гибсон. Это случилось 2 октября, но стало известно об этом только сейчас, сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 10:18
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices вчера в 07:54
Здоровье
В Депздраве дали рекомендации по выбору бюстгальтера
Неправильно подобранный бюстгальтер может вызвать застой лимфы, нарушение кровотока и развитие онкологических заболеваний.
Москва 24 01:49
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00
Политика
Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.
РИА Новости 10:41
Происшествия
Убийцы Ксении Каторгиной находились в федеральном розыске
Екатеринбург в интернете 08:19
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Футбол
Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Чемпионат 05:34
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Происшествия
Ударивший петербуржца менеджер Rammstein объяснил свой поступок
Известия вчера в 08:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Комсомольская правда 05:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали новорожденную дочку
На своей странице в Twitter актер опубликовал фото с супругой и малышкой.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной урне в сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Армия и оружие
The Times (Великобритания): Кейптаун принимает боевые корабли из России и Китая (The Times)
Йоханнесбург — Россия, Китай и ЮАР в следующем месяце проведут первые в своей истории совместные военно-морские учения близ Кейптауна, и это еще одно свидетельство меняющейся динамики влияния на африканском континенте.
ИноСМИ 05:03
Общество
Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России
В текущем составе правительства пост заместителя председателя занимают две женщины (вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, у них восемь коллег-мужчин), а среди заместителей федеральных министров женщин 23 (мужчин — 130), сообщил Вовченко.
РБК 09:19
Политика
Лидер Каталонии призвал провести новый референдум о независимости
Председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона, передает Reuters.
Ведомости 08:15
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 10:20
Хоккей
Бабаев: в КХЛ привыкли лизать задницу легионерам
Не понимаю, почему у нас не везде так. Понятно, что в командах есть классные иностранцы. У нас привыкли им задницу лизать.
Чемпионат 10:51