Футбол
LiveSport.ruГлеб: Хотел «втащить» Гвардиоле после финала ЛЧ
Полузащитник Александр Глеб вспомнил период, когда выступал за «Барселону» и конфликтовал с тренером каталонцев Пепом Гвардиолой.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Общество
Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook.
РБК 12:19
Игры
«Гвинт» получил дату выхода на iOS
Судя по странице, игра займёт на устройстве 2,6 Гб свободного места, а для её запуска потребуется версия операционной системы не ниже iOS 12.
News.ru 08:10
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Хоккей
Кузнецов отказался комментировать возможную дисквалификацию в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отказался от общения с журналистами на предмет возможной дисквалификации в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат 12:09
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Политика
Джон Болтон отправлен в отставку
Дональд Трамп сообщил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку.
Время Пресс 10 сентября в 12:46
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты 13:00
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Политика
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Дагестан
Лезги газет 06:14
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика
МИД РФ удивлен реакцией международного сообщества на обмен с Украиной
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена реакцией международного сообщества на обмен удерживаемыми лицами России и Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 10:20
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Депутат Госдумы России по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн в твиттере назвал дату повторного концерта Димы Билана в Самаре.
Газета.Ru вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Космос
Роскосмос рассекретил документы о Лунной программе СССР
Sputnik Абхазия 05:54
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Общество
Школьников запретили выгонять с уроков из-за внешнего вида
В ведомстве напомнили о действующих актах, где прописано, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать «общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер».
9111.ru 11:53
Политика
В США приспустили флаги в память о погибших в терактах 11 сентября
Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп приняли в среду участие в мероприятиях, посвященных трагедии 11 сентября 2001 года.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Финансы
Силуанов допустил финансирование проекта «Арктик СПГ-2» из средств ФНБ
Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» может быть частично профинасирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Rambler News Service 11:49
Наука
В Канаде нашли останки древнейшего предка пауков и скорпионов
Канадские палеонтологи обнаружили окаменелости древнейшего родича пауков, скорпионов и клещей.
МИР 24 07:15
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Кино
Netflix случайно объявила дату выхода сериала «Ведьмак»
Американская компания Netflix случайно опубликовала в Сети точную дату своего нового сериала «Ведьмак», который расскажет историю по мотивам известных книг.
Слово и Дело 12:25