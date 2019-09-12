Полузащитник Александр Глеб вспомнил период, когда выступал за «Барселону» и конфликтовал с тренером каталонцев Пепом Гвардиолой.

Общество Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook.

Игры «Гвинт» получил дату выхода на iOS Судя по странице, игра займёт на устройстве 2,6 Гб свободного места, а для её запуска потребуется версия операционной системы не ниже iOS 12.

Хоккей Кузнецов отказался комментировать возможную дисквалификацию в НХЛ Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отказался от общения с журналистами на предмет возможной дисквалификации в Национальной хоккейной лиге.

Политика Джон Болтон отправлен в отставку Дональд Трамп сообщил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Шоу-бизнес Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.

Политика В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика МИД РФ удивлен реакцией международного сообщества на обмен с Украиной Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена реакцией международного сообщества на обмен удерживаемыми лицами России и Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Общество Названа дата повторного концерта Билана в Самаре Депутат Госдумы России по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн в твиттере назвал дату повторного концерта Димы Билана в Самаре.

Шоу-бизнес Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.

Шоу-бизнес Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.

Общество Школьников запретили выгонять с уроков из-за внешнего вида В ведомстве напомнили о действующих актах, где прописано, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать «общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер».

Политика В США приспустили флаги в память о погибших в терактах 11 сентября Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп приняли в среду участие в мероприятиях, посвященных трагедии 11 сентября 2001 года.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Финансы Силуанов допустил финансирование проекта «Арктик СПГ-2» из средств ФНБ Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» может быть частично профинасирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Политика Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.