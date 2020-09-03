Лукашенко назвал отравление Алексея Навального фальсификацией
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что утверждения Германии об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичка» -фальсификация.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает
белорусское государственное агентство БелТА.
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Как Минск перехватил секретные переговоры о Навальном. Объяснение историка спецслужб
URA.Ru3 сентября в 07:35
Лукашенко пообещал Мишустину доказательства фальсификации отравления Навального
Коммерсантъ3 сентября в 06:37
Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Германии об отравлении Навального
RT на русском3 сентября в 09:46