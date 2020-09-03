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Kazanfirst.ru
Kazanfirst.ru

Лукашенко назвал отравление Алексея Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что утверждения Германии об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичка» -фальсификация.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», сообщает
 белорусское государственное агентство БелТА.
РБК3 сентября в 07:18
Подробнее о событии
REGNUM

Белоруссия представит доказательства фальсификации отравления Навального

REGNUMвчера в 10:24
URA.Ru

Как Минск перехватил секретные переговоры о Навальном. Объяснение историка спецслужб

URA.Ru3 сентября в 07:35
РБК

Лукашенко сообщил Мишустину о фальсификации слов Меркель по Навальному

РБК3 сентября в 07:18
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал Мишустину доказательства фальсификации отравления Навального

Коммерсантъ3 сентября в 06:37
RT на русском

Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Германии об отравлении Навального

RT на русском3 сентября в 09:46
ТАСС

МИД Польши отказался комментировать слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

ТАСС3 сентября в 07:23
РИА Новости

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

РИА Новости3 сентября в 06:14

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб
РБК01:44
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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Магазин приложений Apple привлёк внимание антимонопольных органов Японии

В свою очередь антимонопольные регулирующие органы Японии заявили, что будут уделять больше внимания практике производителя iPhone в связи разворачивающимся противостоянием между Apple и Epic Games в суде.
3DNewsвчера в 03:52
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Доктор Мясников назвал опасные для россиян традиционные привычки

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил достаточно распространенные привычки, считающиеся вредными, которые в некоторых случаях могут принести пользу для здоровья.
Российская газета01:26
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