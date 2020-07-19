Футболисты московского "Спартака" проиграют в полуфинале Кубка России, против петербургского "Зенита" у них нет шансов на успех, считает бывший полузащитник "красно-белых" Павел Глоба. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье и начнется в 18:30 мск.

Глоба предрек поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»

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