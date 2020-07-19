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РИА НовостиГлоба предрек поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»
Футболисты московского "Спартака" проиграют в полуфинале Кубка России, против петербургского "Зенита" у них нет шансов на успех, считает бывший полузащитник "красно-белых" Павел Глоба. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье и начнется в 18:30 мск.
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Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян
В элитном московском отеле "Петр Первый" обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 07:27
Футбол
Сетьен рассказал о встрече с президентом «Барселоны»
Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о встрече с президентом «сине-гранатовых» Хосепом Бартомеу.
Евро-футбол.ру 07:49
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор вчера в 04:15
Шоу-бизнес
44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь
Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Общество
Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19
Великобритания заявила, что приостанавливает ежедневное обновление информации о количестве смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.
Известия 05:09
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Эмбрионы рыб в течение двух суток находились в аквариуме, вода которого постоянно подвергалась излучению волн с частотой 3,5 ГГц.
Evo-rus.com 15 июля в 04:48
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Футбол
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News 05:06
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Авто
Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1
Сегодня немецкие разработчики проводят тесты нового поколения кроссовера, и в начале лета нам удалось увидеть шпионские фото машины за толстым слоем камуфляжа.
SpeedMe 05:01
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Происшествия
В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован
Российская газета 06:34
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь премий BAFTA в области телемастерства
Мини-сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
ТАСС 07:56
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» стал ближе к приобретению Санчо
"Манчестер Юнайтед" на шаг приблизился к подписанию хавбека дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдона Санчо.
Soccer.ru вчера в 21:42