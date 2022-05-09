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Global Times: Байдена обвинили в перекладывании на Россию вины за ситуацию в США

Президент США Джо Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в Штатах.
Телеканал 360°
Рост цен ускорился в июле и августе, прогнозы ведущих специалистов подтвердились.
РИА Новости
На прошлой неделе фондовый рынок рухнул после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки <...> для сдерживания инфляции.
News.ru
Американский лидер призывал не беспокоиться и называл подорожание продуктов потребления в США "временной проблемой".
РИА Новости

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Global Times: Байдена обвинили в перекладывании на Россию вины за ситуацию в США
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