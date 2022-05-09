«В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря», — отметил он.
Команда разработчиков 2Unreal4Underground представила видео ремейка гоночной компьютерной игры Need for Speed (NFS) на движке Unreal Engine 4. Фанаты воссоздали несколько локаций и тестовых треков, а также импортировали модели автомобилей из Underground 2. Игра получит саундтреки из первых частей игровой франшизы.
Праздничная программа в честь 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Петербурге салютом у стен Петропавловской крепости, где дивизион Михайловской академии произвел 30 холостых залпов.