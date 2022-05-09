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Global Times: Байдена обвинили в перекладывании на Россию вины за ситуацию в США

Президент Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США, пишет
 обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен.
РИА Новости
Рост цен ускорился в июле и августе, прогнозы ведущих специалистов подтвердились.
РИА Новости
Американский лидер призывал не беспокоиться и называл подорожание продуктов потребления в США "временной проблемой".
РИА Новости
Как ранее признавал сам американский лидер, сильное влияние на экономику и рост инфляции оказали антироссийские санкции, в частности запрет США на весь импорт газа и нефти из РФ.
Известия

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В Китае обвинили Байдена в перекладывании на Россию вины за ситуацию в США
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