По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие».
По данным Центробанка, доля юаня в валютных резервах России по сравнению с показателями от 1 января выросла с 12,8 до 17,1%. Ранее еще один китайский эксперт предрек перелом мировой валютной системы из-за «газового рубля».
Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.