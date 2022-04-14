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Global Times: Россия противостоит американскому «финансовому оружию» при помощи юаня

"Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в статье.
РИА Новости
По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие».
Взгляд.ру
По данным Центробанка, доля юаня в валютных резервах России по сравнению с показателями от 1 января выросла с 12,8 до 17,1%. Ранее еще один китайский эксперт предрек перелом мировой валютной системы из-за «газового рубля».
Профиль
Еще до санкций против России более 70% операций проводились в национальных валютах, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
РЕН ТВ

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