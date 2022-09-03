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Global Times: США больше всех выиграли от энергетического кризиса в Европе

США больше всех выиграли от украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа и нанеся ущерб важной составляющей российского экспорта, пишет китайская государственная газета Global Times
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РИА Новости
В материале утверждается, что на фоне опасений по поводу бессрочного прекращения поставок российского газа ЕС будет вынужден нарастить импорт сжиженного природного газа из альтернативных источников в преддверии предстоящей зимы.
RT на русском
Газета отмечает, что смещение европейского спроса с российского трубопроводного газа на СПГ уже привело к резкому росту заказов на танкеры для перевозки СПГ, и, соответственно, к размещению в этом году рекордного количества заказов.
ПРАЙМ
Как напомнил глава Китайского центра экономики энергетики Лин Боцян, цены на СПГ из США намного выше, чем на российский трубопроводный газ из-за транспортных расходов.
RT на русском

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