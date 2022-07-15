После обострения украинского кризиса США требуют от Евросоюза ввести многочисленные санкции против России, от которых Вашингтон испытывает меньший ущерб, чем европейские партнеры, заявил в китайском издании Global Times
Директор департамента Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян назвал очередной седьмой пакет санкций Евросоюза «в значительной степени символическим», отметив, что члены ЕС не могут достичь договоренности по ряду вопросов.
Правительство Японии призвало Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить доли в российском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» и после решения властей России сменить оператора, сообщает газета Nikkei.
Представители компании в очередной раз поверхностно охватили всё семейство Arc Alchemist, напомнив, что в него будут входить видеокарты серий Arc 7, Arc 5 и Arc 3, а также они показали младшую модель Arc A380 в исполнении Gunnir, продажи которой уже начались в Китае, и ещё мельком показали старший, но не флагманский ускоритель Arc A750 в эталонном исполнении.