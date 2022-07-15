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Global Times: США обманули Евросоюз, провоцируя вводить новые санкции против России

После обострения украинского кризиса США требуют от Евросоюза ввести многочисленные санкции против России, от которых Вашингтон испытывает меньший ущерб, чем европейские партнеры, заявил в китайском издании Global Times
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РЕН ТВ
"Евросоюз, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей", - говорится в статье.
Газета.Ru
Директор департамента Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян назвал очередной седьмой пакет санкций Евросоюза «в значительной степени символическим», отметив, что члены ЕС не могут достичь договоренности по ряду вопросов.
Комсомольская правда
В результате, пишет издание, западные санкции против России не выполняют своих главных задач и вредят в первую очередь ЕС, который начал задумываться над тем, честны ли США с Европой.
Известия

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