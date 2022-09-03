США больше всех выиграли от украинского кризиса и проблем с энергоресурсами в Европе, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа и нанеся ущерб важной составляющей российского экспорта, пишет китайская государственная газета Global Times.
По словам издания, в связи с прекращением поставок российского газа по «Северному потоку», ЕС будет вынужден нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из альтернативных источников в преддверии предстоящей зимы, что сделает США победителем.
«В то же время смещение европейского спроса с российского трубопроводного газа на СПГ уже привело к резкому росту заказов на танкеры для СПГ и к размещению в этом году рекордного количества заказов», — пишет издание.