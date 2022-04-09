Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.
Американская разведка утверждает, что Россия может использовать западную помощь Украине в качестве предлога для "вмешательства" во внутреннюю политику США, включая выборы, но пока не нашла никаких доказательств этому и не определила, каких кандидатов она может поддержать, пишет агентство Associated Press.
Российские корабли вечером 8 апреля обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который, по данным Минобороны, пытался войти в порт Мариуполя для эвакуации лидеров батальона «Азов» (признан в России экстремистским), сообщило ведомство.