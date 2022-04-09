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Global Times: Санкции не смогли изолировать Россию от мировой экономики

Восстановление курса рубля на фоне многочисленных санкций доказало невозможность полной изоляции России от глобальной экономической системы, считает колумнист газеты Global Times
 Бредли Бланкеншип.
РИА Новости
"Несмотря на надежды США и союзников, гиперинфляции в России не произошло, а предметы роскоши и западный фастфуд оказались не так уж нужны для нормального функционирования экономики", — пояснил он.
РИА Новости
Настоящую ценность представляет энергетический сектор, который остается прибыльным из-за значительной зависимости Европы от российского природного газа.
РИА Новости
Страны Запада вводят все новые и новые санкции в отношении России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Труд

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Global Times: санкции не сумели изолировать Россию от мировой экономики
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