Директор департамента Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян назвал очередной седьмой пакет санкций Евросоюза «в значительной степени символическим», отметив, что члены ЕС не могут достичь договоренности по ряду вопросов.
«Газпром» сообщил, что 15 июля попросил Siemens дать документы, которые позволят вывезти газотурбинный двигатель для «критически важного объекта» газопровода «Северный поток» — компрессорной станции «Портовая» (расположена в районе Выборга).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.
В интервью Financial Times Устенко сообщил, что Министерство юстиции Украины намерено подать иски против банков в МУС после завершения нынешнего конфликта, и что украинские спецслужбы уже собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности.