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Global Times: Вашингтон обманул Евросоюз, провоцируя ввести антироссийские санкции

Вашингтон обманывает Евросоюз, призывая вводить новые антироссийские санкции.
Комсомольская правда
"Евросоюз, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей", - говорится в статье.
Газета.Ru
Директор департамента Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян назвал очередной седьмой пакет санкций Евросоюза «в значительной степени символическим», отметив, что члены ЕС не могут достичь договоренности по ряду вопросов.
Комсомольская правда
Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
РИА Новости

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