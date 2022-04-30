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Global Times: отключение от российского газа стало самым жестким ответом на санкции Европы

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии стало "самым жестким ответом" РФ на санкции Запада.
Аргументы недели
Анализируя нынешнюю ситуацию, можно заметить, что кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19, отметил эксперт.
РИА Новости
Россия начала искать новые каналы сбыта энергоресурсов, а Европа стала предпринимать попытки избавиться от нефтегазовой зависимости от России.
Телеканал 360°
Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли.
URA.Ru

Подробнее о событии

«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкции
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«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкции
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Global Times: отключение от российского газа стало самым жестким ответом на санкции Европы
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«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом РФ на санкции
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