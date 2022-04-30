Lenta.ruGlobal Times: отключение от российского газа стало самым жестким ответом на санкции ЕвропыДекан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии стало "самым жестким ответом" РФ на санкции Запада.Аргументы неделиАнализируя нынешнюю ситуацию, можно заметить, что кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19, отметил эксперт.РИА НовостиРоссия начала искать новые каналы сбыта энергоресурсов, а Европа стала предпринимать попытки избавиться от нефтегазовой зависимости от России.Телеканал 360°Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли.URA.RuЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаЦентральная Служба НовостейiReactorМолваКомсомольская правдаЦарьградФАНТелеканал 360°REGNUMПятый каналLife.ruВоенное обозрениеПрофильГазета.RuТК ЗвездаИА Красная ВеснаПодробнее о событии«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкцииИзвестия04:54«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкцииРИА Новости21:19Global Times: отключение от российского газа стало самым жестким ответом на санкции ЕвропыLenta.ru22:14GT: в Китае назвали «жёстким ответом» отказ РФ поставлять газ Польше и БолгарииNews.ru21:59«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом РФ на санкцииТелеканал 360°21:47В Китае оценили «самый жесткий ответ» России на западные санкцииURA.Ru21:34«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жёстким» ответом России на санкцииRT на русском22:52Показать ещёОценить2,3KПоделиться