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Global Times: поставляя оружие Киеву, США целенаправленно затягивают конфликт на Украине

США используют Украину, чтобы противостоять России: оружейные поставки в Киев необходимы для обострения кризиса.
Общественная служба новостей
Накачивание страны орудиями и боеприпасами "создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям".
РИА Новости
В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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