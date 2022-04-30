Газета.RuGlobal Times: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкцииДекан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии стало "самым жестким ответом" РФ на санкции Запада.Аргументы неделиАнализируя нынешнюю ситуацию, можно заметить, что кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19, отметил эксперт.РИА НовостиПока Москва ищет новые каналы сбыта нефти и газа, а страны ЕС пытаются заменить российскую нефть на американскую, международный рынок лихорадит.Российская газетаАналогичная ситуация в Евросоюзе, который ищет альтернативы российскому импорту.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЯмал-МедиаЦентральная Служба НовостейМолваКомсомольская правдаФАНТелеканал 360°REGNUMПятый каналLife.ruВоенное обозрениеПрофильТК ЗвездаИА Красная ВеснаВечерняя МоскваNeva.TodayGazeta.SPbНародные новостиПодробнее о событии«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкцииИзвестия04:54«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкцииРИА Новости21:19Global Times: отключение от российского газа стало самым жестким ответом на санкции ЕвропыLenta.ru22:14GT: в Китае назвали «жёстким ответом» отказ РФ поставлять газ Польше и БолгарииNews.ru21:59«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом РФ на санкцииТелеканал 360°21:47В Китае оценили «самый жесткий ответ» России на западные санкцииURA.Ru21:34«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жёстким» ответом России на санкцииRT на русском22:52Показать ещёОценить2,2KПоделиться